Cerca di rubare in azienda, il titolare lancia l'allarme: ladro inseguito dalla polizia

Le mani coperte dai guanti stringevano un piede di porco, con il quale avrebbe voluto scardinare la porta del magazzino prima di impossessarsi del bottino. Il condizionale è più che mai d’obbligo, perché il ladro non ha avuto tempo di fare irruzione nel luogo prescelto – un deposito di alcolici di via Castagna a Brescia: è infatti scattato l’allarme.

Contestualmente, il proprietario ha fatto scattare la chiamata al numero unico per le emergenze: in pochi minuti una Volante del Commissariato Carmine ha raggiunto il deposito e individuato il malvivente mentre tentava di dileguarsi. Un breve inseguimento, poi la cattura e la perquisizione: addosso al sospettato – un 43enne bresciano – sono stati trovati i guanti, il piede di porco usato per cercare di scardinare la saracinesca e altri arnesi da scasso.

Per l’uomo, che ha alle spalle precedenti per reati simili, sono scattate le manette per tentato furto e danneggiamento. La misura è stata convalidata durante il processo per direttissima, durante il quale il giudice ha disposto la misura dell’obbligo di firma in Questura.