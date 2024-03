Dramma a Brescia verso le 12.10 di oggi, giovedì 21 marzo. In 31enne ha perso la vita dopo essere precipitato da Palazzo Mercurio, probabilmente mentre si trovava sulla scala esterna del grattacielo di via Aldo Moro.

Sul posto sono sopraggiunti le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, un'auto medica e un'ambulanza, ma – nonostante la tempestività dei soccorsi – per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

Sono in corso le indagini per accertare la dinamica di quanto avvenuto: al momento, non si esclude anche l'ipotesi del gesto estremo.