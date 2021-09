Statua decapitata in piazza: la polizia ha individuato il presunto responsabile

Continuano le indagini per trovare il colpevole del danneggiamento della fontana di Piazza Mercato, decapitata nella notte tra sabato e domenica.



Per il momento la Polizia locale ha interrogato un ragazzo di circa 20 anni, ritenuto il presunto responsabile. Il giovane, già in carico ai servizi sociali, è stato identificato grazie all'analisi dei video registrati dalla telecamere presenti in zona. Avrebbe confessato, chiedendo più volte scusa: ora è accusato di danneggiamento al patrimonio artistico.



Nel frattempo il primo cittadino Emilio Del Bono ha rassicurato che la statua verrà restaurata e il responsabile severamente punito.