Paura davanti alla banca: ragazza derubata da uno scippatore

A Brescia, nel pomeriggio di martedì, la Polizia di Stato ha arrestato un 35enne, con l'accusa di furto aggravato ai danni di una giovane.

L’intervento degli agenti è scattato dopo la richiesta di soccorso al 112, con la quale la vittima – una 25enne – aveva segnalato di essere stata derubata del proprio smartphone nei pressi della Banca d'Italia. Sul posto sono stati inviati due equipaggi per acquisire le informazioni utili alle prime indagini e per le successive ricerche.

Dopo avere attivato la funzione di geolocalizzazione del cellulare, i poliziotti hanno monitorato gli spostamenti del dispositivo, restando in costante contatto radio con la Centrale Operativa e con le altre pattuglie. Il ladro è stato localizzato dapprima nel quartiere Carmine e successivamente in direzione di Campo Marte, dove è stato inviato un altro equipaggio.

Alla vista della Volante, il malvivente ha tentato con malcelata indifferenza di allontanarsi, attirando così l’attenzione degli agenti: si è quindi dato a una fuga precipitosa. Dopo un inseguimento di diverse centinaia di metri, ha cercato di nascondersi nel vano scala di un condominio poco distante e – a quel punto – è stato bloccato e perquisito.



Lo smartphone è stato subito restituito alla ragazza, mentre il ladruncolo è stato tratto in arresto per furto con strappo e deferito all'autorità giudiziaria, in quanto cittadino straniero irregolare in Italia.