Brutale aggressione in strada: giovane ferito al collo da un fendente

Un ragazzo di 28 anni, di origine straniera, è stato ferito al collo con un'arma bianca non ancora identificata (potrebbe trattarsi di un coltello, come di un coccio di bottiglia) mentre si trovava sul marciapiede di via Vittorio Emanuele II, nel cuore di Brescia. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno: la chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo le 12 di oggi, venerdì 13 ottobre. Ad accorgersi dell'accaduto e a prestare i primi soccorsi al giovane è stata una pattuglia della polizia di stato che in quegli istanti stava passando lungo via Vittorio Emanuele.

Successivamente il 28enne è stato trasportato d'urgenza all'Ospedale Civile di Brescia da un'ambulanza di Brescia Soccorso. Per fortuna, la ferita sembra non essere profonda e le sue condizioni non sono critiche: è stato ricoverato in codice giallo.

Oltre ai sanitari del 118, sul luogo dell'incidente sono intervenute due squadre del reparto Volanti, una proveniente dal commissariato Carmine e l'altra dalla Questura, insieme alla polizia scientifica per eseguire i rilievi necessari. All'arrivo della polizia, l'aggressore era scomparso. Sono in corso le indagini per chiarire il movente e i dettagli della brutale aggressione.