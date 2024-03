Azienda nel mirino di truffatori informatici: sventata una frode da 430mila euro

Una maxi frode da oltre 400 mila euro, ai danni di un’azienda bresciana, è stata sventata in extremis dalla Polizia Postale di Brescia. Il tempestivo ed efficace intervento degli agenti della sezione operativa per la sicurezza cibernetica ha consentito, grazie alla collaborazione delle banche, di congelare i bonifici già effettuati e sequestrare i conti sui quali erano già confluiti i soldi.

Vittima del tentativo di Phishing, così si chiama in gergo la frode informatica, è una nota azienda del Bresciano operante nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di auto. Tutto è cominciato, come sempre in questi casi, con una e-mail malevola scritta appositamente con lo scopo di spingere l’impresa a cadere nella trappola. In questo caso, i malviventi si sono finti membri di una nota multinazionale, specializzata nel leasing automobilistico, proponendo l’acquisto a prezzi vantaggiosissimi di macchine di lusso.

Un’offerta che ha ingolosito l’azienda che è caduta nella trappola: una volta definiti i dettagli della vendita, ha infatti effettuato tre bonifici da 66mila, 78mila e 500 e 287mila euro. Poi, però, sono nati i sospetti sulla vera identità dei venditori, dovuti agli sconti troppo alti praticati sui veicoli. I vertici dell’azienda si sono quindi rivolti agli investigatori della Polizia Postale di Brescia che hanno subito avviato le verifiche e congelato i bonifici. Sono stati analizzati gli indirizzi e-mail utilizzati dai truffatori e il sito - risultato essere fasullo - che era stato usato per mettere a segno la frode.

Sventata la truffa e recuperata l’intera somma da capogiro (431 mila e 500 euro), proseguono le attività investigative per ricostruire la rete delle persone coinvolte nel raggiro e cercare di individuare eventuali altre vittime.