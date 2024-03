Chiavi di casa rubate in auto: si ritrovano l'abitazione svaligiata

Ancora furti in casa, ma questa volta con una tecnica ingegnosa: i ladri non avrebbero nemmeno avuto bisogno di forzare porte o finestre. Le segnalazioni si rincorrono sui social, ma ai carabinieri non risultano ancora denunce. L’ultimo episodio si sarebbe verificato nel tardo pomeriggio di domenica 17 marzo nel parcheggio del parco commerciale Campo Grande di Brescia. I ladri sarebbero entrati in azione verso le 17-17.3o: mentre il proprietario chiudeva l’auto con il telecomando, avrebbero hackerato il segnale per poi aprirla in un secondo momento, prendere le chiavi di casa e cercare l’indirizzo dell’abitazione sui documenti dell’auto. Per guadagnare tempo, e assicurarsi di agire indisturbati, avrebbero poi forato uno pneumatico con un punteruolo.

All’uscita dal negozio, il malcapitato automobilista (e i suoi familiari) hanno trovato la gomma a terra e con un piccolo compressore l’hanno gonfiata per riuscire, quantomeno, a raggiungere la propria abitazione. Una volta rincasati la seconda brutta sorpresa della giornata:

"Abbiamo trovato la casa svaligiata, senza segni di forzatura - si legge su Facebook - . Questo perché in macchina avevano rubato le chiavi di casa (per la prima volta lasciate dentro) e mentre noi eravamo occupati a gonfiare la gomma, loro erano a casa a prendere quello che potevano. State attenti. Ci hanno spiegato che basta una persona vicina, mentre si chiude la macchina, che ti possono hackerare il segnale (lo usano in un secondo momento per aprirla) o altrimenti disturbarlo così non da far effettivamente chiudere la vettura. Di solito rubano il libretto di circolazione (che hanno rubato anche a noi) e se trovano le chiavi sono organizzati, perché in macchina possono trovare tutti i dati".

Dopo il monito, l’appello: "Se per caso qualcuno avesse visto qualcosa, non si sa mai, la macchina (una Bmw X3 nero-grigio) era vicino al negozio Leroy Merlin, posteggiata proprio nel parcheggio centrale, in linea con gli ulivi".