Esce di casa per andare nell'orto, muore per un malore improvviso

Era uscito nel pomeriggio, come tantissime altre volte, per raggiungere il suo orto sulle pendici della Maddalena: era atteso a casa per cena, ma non è mai arrivato. I familiari dell'uomo, un 81enne di Caionvico, hanno quindi dato l'allarme e immediatamente alcuni conoscenti si sono attivati nelle ricerche: hanno perlustrato i sentieri che solitamente percorreva l'anziano, trovandolo riverso a terra nei pressi del suo appezzamento di terra.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo le 19.30 di ieri (giovedì 21 marzo): la corsa dei sanitari è stata, purtroppo, inutile, per l'81enne non c'era ormai più nulla da fare. Sul posto, oltre ai medici del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco e alcune pattuglie della Polizia, per gli accertamenti di rito. Stando a quanto emerso, l'anziano sarebbe stato vittima di un malore, che lo ha stroncato mentre cercava di raggiungere il suo orto.