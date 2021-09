Accoltellato alle testa e al collo davanti al centro commerciale: è grave al Civile

Verso le 9 di stamattina (giovedì 16 settembre), un ragazzo di 28 anni è stato accoltellato a volto, testa e collo in via Folonari a Brescia. L'aggressione è avvenuta sulle scale che, sul lato della sede della Cgil, portano al piazzale del centro commerciale Freccia Rossa.

La vittima, un giovane di origini magrebine, è stata trovata in un bagno di sangue dai soccorritori e portata in gravi condizioni all'ospedale Civile di Brescia; non sembra essere in pericolo di vita, fortunatamente.

Sul posto sono in corso i rilevi della Scientifica della Polizia di Stato. Pare che l'aggressore abbia usato un coltello di grosse dimensioni, o forse un machete. È in corso la caccia all'uomo.