Precipita dal tetto, ragazzo trovato morto: moglie sotto shock in ospedale

Dopo la scoperta, la moglie ha accusato un malore ed è stata portata in ospedale

Nella notte tra lunedì 28 e martedì 29 a Borgo Virgilio, in provincia di Mantova, è stato trovato in via Cisa il corpo senza vita di un giovane di 31 anni.

Il fatto è accaduto nel cuore della notte, nei pressi del supermercato Ni-Hao. Il ragazzo, di origine cinese, è precipitato dal tetto dell’edificio. Dopo la scoperta, la giovane moglie di 23 anni ha accusato un malore ed è stata portata in ospedale.

Le cause sono ancora da accertare: nessuna ipotesi esclusa, potrebbe trattarsi di una caduta accidentale o di un gesto estremo.