Sono andate a buon fine le operazioni di "despolettamento" della bomba di 220 chili, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovata giovedì 28 settembre durante i lavori di bonifica dello scalo merci ferroviario di via Vergnano a Brescia.



Stamattina, alle 9.30 (mezzora in ritardo sulla tabella di marcia) sono iniziate le operazioni degli artificieri che porteranno alla rimozione dell'ordigno, per poi farlo brillare nel pomeriggio alla cava di Ghedi.



Per effettuare il lavoro in sicurezza è stata sgomberata una zona di 447 metri di raggio dal luogo in cui si trova la bomba. Dalle 9 (fino alle 14) hanno lasciato le loro abitazioni 491 persone; fermato anche l'arrivo dei treni alla stazione cittadina.



Come scritto in apertura, la prima fase è andata a buon fine: ovvero la neutralizzazione della spoletta, il congegno destinato ad attivare l'accensione della carica interna esplosiva. La bomba verrà ora tolta dalla camera di espansione, per essere caricata su un camion militare che poi si dirigerà verso Ghedi.