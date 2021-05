Gli rubano l'auto per fare una rapina, poi la bruciano in mezzo ai campi

Brutta disavventura per il proprietario di una Fiat 500 Abarth, carbonizzata da un rogo la notte scorsa in una traversa di via Vighizzolo a Calcinatello, nel piazzale sterrato di fronte a una cava.

Alcuni residenti hanno visto il rogo e hanno subito lanciato l'allarme, ma – all'arrivo dei pompieri – l'utilitaria era già stata divorata dalle fiamme. È risultata poi rubata giorni fa a Bedizzole.

L'ipotesi più probabile è che sia stata trafugata da qualche malvivente, per mettere a segno un furto o una rapina nella nostra provincia. Sul caso indagano i carabinieri.