Morto medico di base, per decenni al lavoro in paese: "Grande umanità"

È morto a 94 anni il dottor Battista Faitini, per decenni medico di base a Rezzato: la salma riposa alla Casa funeraria La Cattolica, lunedì pomeriggio - alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo - saranno celebrati i funerali. Stimato da generazioni di pazienti, aveva lavorato prima a Brescia e poi a Rezzato, dove è rimasto a lungo in servizio prima della pensione.

Il ricordo

Era stato inoltre tra i fondatori, nonché direttore sanitario della sezione Avis di Rezzato Virle: la presidente, il consiglio e tutta l'Avis comunale, si legge in una breve nota, "partecipano con profonda commozione alla perdita del dottor Battista Faitini". Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore al nipote Alberto e ai figli (i pronipoti di Faitini).

Solo per citarne alcuni: "Medico gentile e umano", "Uomo di grande umanità e sensibilità", e ancora chi lo ricorda come un dottore "che ha vissuto la professione come una missione", una lunga vita caratterizzata dalla "passione per il suo instancabile servizio".