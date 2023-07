Battello fuori controllo affonda le barche e si schianta al porto

Il battello "Città di Bergamo" della flotta della compagnia di trasporti Navigazione Lago d'Iseo lunedì pomeriggio ha colpito (e affondato) diverse barche ormeggiate al porto di Peschiera Maraglio 2, a Montisola, finendo per schiantarsi contro la banchina, per fortuna a bassa velocità. La buona notizia è che nessuno si è fatto male, ma i danni sarebbero ingenti: al di là della manutenzione necessaria per il battello, sarebbero diverse le barche danneggiate o addirittura affondate a seguito dell'impatto.

Tutto è successo intorno alle 16.30, scatenando non poco panico tra chi si trovava sul battello e sul litorale. A scatenare il caos sarebbe stato un malfunzionamento ai comandi della nave: sulle circostanze che hanno portato l'incidente la società Navigazione Lago d'Iseo ha già attivato un'indagine interna, mentre dall'esterno indagano i Carabinieri con il supporto dei Vigili del Fuoco, intervenuti in forze lunedì pomeriggio.

Cosa è successo lunedì pomeriggio

La motonave Città di Bergamo, insieme alla Città di Brescia, è una delle più grandi della flotta. La Città di Bergamo ha una portata massima di 430 passeggeri, con 257 posti a sedere. Lunedì pomeriggio stava prestando servizio di trasporto pubblico locale sulla linea Iseo-Sulzano-Montisola. Era partita pochi minuti prima da Sulzano e stava per attraccare, come al solito, al pontile di linea di Peschiera Maraglio 3: nelle manovre di avvicinamento la motonave, andata per pochi attimi fuori controllo, ha urtato accidentalmente alcuni natanti e ha concluso la sua corsa sulla banchina. L'ipotesi del guasto rimane la più accreditata.