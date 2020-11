Morta all'età di 47 anni: il dramma della maestra Barbara

“La vita a volte è veramente ingiusta. Dal primo giorno che ti ho incontrato sei stata una persona gentile, solare, sempre molto carina e con tanta voglia di vivere. Sei sempre stata una forza, ora sei diventata una stella. Proteggici da lassù, come sapevi fare”.

E' solo uno dei tantissimi messaggi di cordoglio arrivati in questi giorni per ricordare Barbara Sartori, Babi per gli amici, originaria di Caderzone Terme (provincia di Trento) ma da quasi dieci anni gardesana d'adozione: abitava a Moniga, faceva la maestra alla scuola elementare di Puegnago.

Si è spenta lunedì dopo aver lottato a lungo con una terribile malattia, che purtroppo non le ha lasciato scampo: aveva solo 47 anni. I funerali sono stati celebrati mercoledì pomeriggio, nella parrocchiale di Moniga. La piangono i genitori Pina e Ivo, il fratello Eddy con Anna, gli zii e i cugini, i tanti amici, i colleghi di lavoro e i suoi amati alunni.