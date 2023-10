Due operai sono precipitati dal tetto di un capannone

Un volo di oltre cinque metri, due operai feriti di cui uno in gravi condizioni: è il bilancio dell’infortunio sul lavoro di giovedì pomeriggio a Bagnolo Mella – il secondo in poco più di un’ora nel Bresciano – che ha visto coinvolti due operai di 35 e 40 anni di nazionalità cinese, impegnati in lavori di manutenzione sul tetto dello store Max Market di Via Brescia.

Dipendenti di una ditta milanese, erano impegnati in un sopralluogo per la verifica dei danni alla copertura causati dal maltempo della scorsa estate. Per cause in corso di accertamento, forse per il cedimento della stessa copertura, sono entrambi precipitati all’interno del capannone, procurandosi varie ferite. Ad avere la peggio è stato il 40enne, trasferito d’urgenza al Civile (in codice rosso) e ora ricoverato in prognosi riservata: meno importanti le lesioni subite dal 35enne, ricoverato in codice giallo alla Poliambulanza.

I rilievi sono stati affidati ai tecnici del Psal di Ats, il servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con il supporto dei carabinieri della Compagnia di Verolanuova: sul posto anche i Vigili del fuoco, due automediche, ambulanze dei volontari di Bagnolo e Flero.