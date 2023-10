Grave infortunio sul lavoro alla Cablesteel di Ponte San Marco, Calcinato: un giovane operaio di 24 anni, di Gavardo, è stato travolto da un carico di rottami scivolato dal macchinario destinato al sollevamento di materiale ferroso che stava scaricando. Il peso l’ha travolto procurandogli lesioni all’addome e al torace: l’allarme è stato lanciato poco prima dalle 16 dai colleghi che non hanno potuto fare altro che assistere inermi alla scena.

In ospedale in elicottero

Sul posto si sono precipitate ambulanze da Calcinato e Mazzano, mentre da Brescia è stato fatto decollare l’elicottero: a meno di un’ora dall’infortunio il 24enne era già in ospedale, ricoverato in codice rosso al Civile. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita: è comunque ricoverato nel reparto di Rianimazione e la prognosi e riservata.

L’incidente si è verificato dove si lavora con il carroponte: come da prassi, in casi come questi, i rilievi sono stati affidati dai tecnici del Psal di Ats, il servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con il supporto dei carabinieri della Compagnia di Desenzano. Sono in corso accertamenti sulla dinamica, eventuali errori umani o malfunzionamenti delle macchine.