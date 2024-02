Fuori di sé, ragazzo si spoglia in piazza e si taglia con una lama

Lunghi attimi di follia venerdì mattina a Bagnolo Mella. Un ragazzo di circa 30 anni, di nazionalità marocchina e già noto per problemi psichiatrici, si è prima denudato in piazza e poi con una lama si è inferto varie ferite al petto, “facendo scorrere abbondante sangue dai tagli autoprocurati”, fa sapere il Comune in una nota. Solo poco prima era stato nella farmacia della piazzetta adiacente a Via Gramsci: qui aveva preteso di ricevere nuovi medicinali da una ricetta ormai scaduta, dandosi alle clamorose escandescenze in seguito al (doveroso) rifiuto del farmacista.

Attimi concitati nella piazzetta di Via Gramsci

Attimi complicati, dicevamo: “Sul posto sono accorse una pattuglia della Polizia Locale e due pattuglie dei Carabinieri – continua il Comune –, che sono state raggiunte dalla vicesindaca Cristina Almici. Le forze dell'ordine e la stessa Almici hanno cercato di calmare il 30enne, che nel frattempo sanguinava in modo copioso”. La trattativa si è protratta a lungo, finché il giovane non è stato convinto a salire a bordo dell'ambulanza che nel frattempo aveva raggiunto la piazzetta.

Il mezzo sanitario, scortato dalle forze dell'ordine, ha trasportato il ferito al Civile di Brescia: ma è qui che il ragazzo ha ripreso le sue scalmane, obbligando le forze dell'ordine a un nuovo intervento per riportarlo alla calma e consentire al personale medico di curare le ferite al petto che lui stesso si era inferto.

Il ringraziamento alle forze dell'ordine

“Sono state ore non certo prive di apprensione – ammette la vicesindaca Almici – e non è stato facile riportare la calma in una zona così vicina al centro della nostra cittadina. In tal senso dobbiamo porgere un sentito ringraziamento alle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto e hanno utilizzato tutte le loro capacità. Se alla fine tutto si è risolto senza particolari incidenti, il merito va senza dubbio a questo intervento che si è sempre contraddistinto per calma, professionalità e competenza”.