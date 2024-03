Colpo grosso al golf club: ladri in fuga con oltre 10mila euro

Il lussuoso Arzaga Golf di Carzago, Calvagese della Riviera, nel mirino dei ladri: colpo riuscito nel fine settimana e banditi in fuga con un bottino di oltre 10mila euro. Indagini in corso, affidate ai carabinieri della compagnia di Desenzano: la banda sarebbe entrata in azione nella notte tra sabato e domenica, forzando una finestra del ristorante.

Un colpo da oltre 10mila euro

Una volta dentro, i ladri hanno raggiunto la reception e gli uffici e svuotato la cassaforte: rubati soldi in contanti ma pure diverse bottiglie di vino costoso, prelevate appunto dal ristorante da cui avevano fatto irruzione solo poco prima. Infine la fuga, probabilmente tra le campagne della località Arzaga che circondano i campi da golf e la struttura ricettiva.

La zona è al confine con Padenghe e non lontano dal crocevia per Sedena di Lonato e Bedizzole: potrebbero essere fuggiti ovunque. Ma gli accertamenti sono in corso: al vaglio dei militari anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne del golf.