Lite tra automobilisti: minaccia di morte una donna, viene arrestato per droga

Doppie pesanti accuse per un giovane di 20 anni arrestato nei giorni scorsi a Brescia. Il ragazzo, residente in città, avrebbe dato l'avvio ad una lite tra automobilisti in via Fratelli Ugoni, scaturita per futili motivi, minacciando di morte, subito dopo, una donna.

Il ragazzo, allontanatosi dal luogo dove era andata in scena la colluttazione verbale, è stato seguito e fermato in piazza Vittoria dagli agenti della Polizia di Stato di Brescia che lo hanno trovato in possesso di alcuni grammi di droga.

La successiva perquisizione all'interno della sua abitazione ha portato al sequestro di 40 grammi di marijuana, oltre al materiale per il confezionamento delle singole dosi.

Il giovane è stato quindi arrestato con la duplice accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e minaccia. Processato per direttissima, l'arresto è stato convalidato.