Compra i videogiochi per molestare i minori: condannato a tre anni di reclusione

Ha acquistato appositamente una consolle, dava loro piccole somme di denaro, oppure faceva regali, il tutto per attirarli in casa e toccarli nelle parti intime. Un anziano di 89 anni è stato condannato a tre anni di reclusione nel processo che lo vedeva imputato con le accuse di adescamento, atti sessuali con minori e violenza sessuale. La notizia è riportata sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

L'uomo, residente in città, secondo il giudice nel periodo tra il novembre del 2018 e il 29 gennaio del 2019 ha adescato tre ragazzini che al momento dei fatti avevano 13 e 16 anni. Per convincerli ad entrare in casa sua, l'anziano avrebbe acquistato appositamente una consolle di videogiochi (l'uomo dice che era quella del nipote).

L'anziano avrebbe anche minacciato il più grande dei tre ragazzi, dicendogli che avrebbe raccontato dei loro incontri ad un amico del padre se non avesse assecondato le sue richieste sessuali. SOlo uno dei tre ragazzi si è costituito parte civile nel processo, nel quale il giudice ha confermato la richiesta del pubblico ministero, condannando l'89enne a tre anni di carcere.