Scomparso nel nulla da domenica: ricerche senza sosta

È uscito di casa domenica mattina per un'escursione e non è più rientrato. Da due giorni non si hanno più notizie di Antonio Fratus, 57enne di Palazzolo sull'Oglio. Il pensionato era partito, verso le 10,  da Toline, frazione di Pisogne, per raggiungere la Corna Trentapassi, ma non è ricncasato e non ha più dato sue notizie. Dopo la denuncia presentata dai familiari, nella serata di lunedì sono scattate le ricerche.

Diverse squadre del soccorso alpino, gli uomini della guardia di finanza e i carabinieri di Chiari sono impegnati da ore a setacciare i boschi e le montagne dell'alto Lago d'Iseo, ma del 57enne - per ora - nessuna traccia. Impegnato anche l'elisoccorso del 118, che sta sorvolando la zona dall'alto e le unità cinofile da ricerca in superficie.

Le ricerche continuano, senza sosta, nella speranza che si possa ritrovare e aiutare a tornare a casa o, meglio ancora, che sia lui a tornare.