Addio a nonna Angela: era la donna più anziana d'Italia

Si è spenta la donna più longeva d'Italia. Angela Tiraboschi aveva 112 anni, compiuti il 19 aprile scorso: originaria di Oltre il Colle, da decenni abitava ormai a Bergamo. E' qui che saranno celebrati i funerali, lunedì pomeriggio alle 15 nella chiesa del quartiere di San Paolo. E' morta nel sonno, senza soffrire, nella notte tra sabato e domenica.

Una vita per la famiglia: ha sempre fatto la casalinga e accudito i suoi quattro figli Roberto, Maria, Luciana e Pietro (hanno tra i 70 e gli 85 anni). Sempre in forma e sempre lucida, anche se da un annetto – dopo la frattura del femore – era costretta sulla sedia a rotelle.

Si era sposata giovanissima con l'amato Agostino: insieme a lui si era trasferita prima a Costa di Serina, poi ad Ambria, frazione di Zogno, a Ponteranica e infine a Bergamo (dove però aveva già abitato negli anni Cinquanta). Era una tifosa sfegatata dell'Atalanta.

Il cordoglio di Attilio Fontana

Anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che già le aveva fatto gli auguri di compleanno ad aprile, si unisce ora al cordoglio della famiglia: “Si è spenta nel sonno Angela Tiraboschi, la donna più longeva d'Italia. Aveva ben 112 anni e viveva a Bergamo. Il nostro cordoglio per i figli. Riposa in pace dopo questa lunga vita in cui tutta la comunità ti ha voluto bene”.