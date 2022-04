Manager stroncato in pochi mesi dalla malattia: era il papà di due giovani figlie

"Una persona meravigliosa, sempre disponibile ed un amico sincero", così Andrea Mancini viene ricordato, all'unisono, da amici e colleghi. La sua prematura scomparsa, aveva solo 59 anni, ha gettato centinaia di persone nello sconforto. Manager molto conosciuto nel Bresciano e non solo, si è spento nella giornata giovedì: è stato stroncato da una grave malattia. Un brutto male che gli era stato diagnosticato solo pochi mesi fa.

Padre di due giovani figlie, viveva a Bedizzole ma era originario di Rezzato. Per lavoro aveva girato tutto lo Stivale, era molto noto anche fuori dai confini provinciali. Decine i messaggi di cordoglio e i commoventi ricordi affidati ai social dai colleghi.

Il ricordo dei colleghi

"Siamo tutti sconcertati ed addolorati nel salutare prematuramente una persona buona, gentile, appassionata del proprio lavoro e amante delle relazioni, campo nel quale Andrea Mancini ha plasmato il proprio profilo di abile venditore e tessitore di rapporti. Desideriamo trasmettere a tutti i famigliari di Andrea il nostro sentimento di vicinanza, ringraziandolo per il segno ed il colore che ci ha lasciato. Il suo ricordo resterà sempre vivo tra noi", si legge sul sito internet del gruppo Bampi, azienda di Lonato dove il 59enne aveva lavorato negli ultimi anni.

"È praticamente impossibile non sentire nelle orecchie la tua risata e il tuo inconfondibile 'prolungato' chiacchierare. Ti ringrazio tanto per il percorso di vita che hai condiviso, per le nostre strade incrociatesi tanto tempo fa e per quello che possiamo aver realizzato a livello famigliare e professionale. Sii sereno e stai in pace, alle tue donne ci penso io", scrive un amico.

"Lo ricordo come una persona buona, gentile, onesta, sorridente, amante del suo lavoro e innamorato della sua famiglia. Gli volevamo bene tutti. Non ci sono parole che possano esprimere il dolore per questa perdita", aggiunge un'ex collega.

Il funerale

Andrea Mancini - "Mancio" per gli amici - lascia nel dolore la moglie Elena, le figlie Nicole e Giorgia, il fratello Mauro e la sorella Manuela. L'ultimo saluto sarà celebrato nel pomeriggio di venerdì, alle 14.30, nella chiesa San Giovanni di Rezzato.