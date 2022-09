Nella macchina del ragazzo, il cui controllo è avvenuto col supporto dell'Arma di Ancona, è stato trovato un chilo di 'coca' purissima ed è quindi scattata la perquisizione domiciliare. L’appartamento, sempre in zona, conteneva denaro contante (ritenuto provento di spaccio), bilancini, 40 chili di cocaina in purezza e una pistola con tanto di proiettili.

Armi, 40 chili di cocaina destinati alla provincia di Brescia e un potenziale profitto da 10 milioni di euro. La mattina del 3 settembre, un 30enne di origini albanesi è stato arrestato alla Baraccola, frazione di Ancona, a seguito di un pedinamento in auto della Guardia di Finanza di Brescia durato centinaia di chilometri, allo scopo di individuare l'appartamento che faceva da magazzino per la droga.

In casa aveva cocaina per 10 milioni di euro: ragazzo portato in carcere