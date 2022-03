Seniga: morto a 58 anni l'imprenditore Alvaro Luca Feroldi

Lavoratore instancabile, imprenditore energico e determinato. Così Alvaro Luca Feroldi viene ricordato dalla dirigenza e dal personale del gruppo Wedoot, azienda leader nel settore della consulenze alle imprese di cui è stato uno dei soci fondatori.

L'imprenditore - bresciano d'origine e ferrarese d'adozione - si è spento nei giorni scorsi, a soli 58 anni. È stato stroncato da un brutto male, contro cui ha combattuto a lungo, con tenacia e coraggio, ma che alla fine se l'è portato via. Nato e cresciuto a Seniga, cittadina della Bassa bresciana, da molti anni viveva a Ferrara con la moglie e le figlie. A rendere nota la notizia della scomparsa dell'imprenditore, con un post su Facebook, è stata l'azienda che aveva diretto per anni:

"Con profondo dolore diamo triste notizia della scomparsa di Alvaro Feroldi, socio storico tra i fondatori del Gruppo Wedoot. Instancabile lavoratore, Alvaro si è distinto per l’energia, l’impegno e la determinazione con cui ha contribuito alla crescita dell’azienda nel primo florido ventennio d’attività. Rattristati per la sua scomparsa, esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia in questo momento di grande sconforto. Porteremo nel cuore il ricordo di Alvaro e guarderemo al futuro del Gruppo con la stessa energia e determinazione che lo caratterizzavano."

Centinaia le testimonianza d'affetto e i messaggi di cordoglio: "Eri una brava e buona persona. Vivrai sempre nel nostro cuore", si legge. E, ancora: "I suoi modi cordiali carichi di empatia saranno un ricordo indelebile."

Lascia nel dolore la moglie Lorena e le figlie Martina ed Eleonora. L'ultimo saluto sarà celebrato mercoledì mattina, alle 10, nella chiesa parrocchiale di Seniga.