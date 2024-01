Bomba in stazione: tutti i dettagli della maxi evacuazione

È davvero scattato il conto alla rovescia per il “bomba day” programmato a Brescia per domenica 14 gennaio: saranno evacuate più di 500 persone per le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico inesploso, risalente alla Seconda guerra mondiale, ritrovato nell'area dello scalo ferroviario della Piccola velocità. È qui che verrà allestito il “cantiere” per le operazioni affidate agli uomini del Genio Guastatori di Cremona: nello specifico, tra Via Dalmazia a est, la Tangenziale Ovest, la linea ferroviaria Milano-Venezia e Via Orzinuovi a Sud.

Le vie interessate

Per ragioni di sicurezza, a partire dalle 8.30 e fino al termine delle operazioni (previsto intorno alle 14) sarà necessario evacuare totalmente l'area e sarà vietata la circolazione veicolare e pedonale in tutte le vie interessate. Nel dettaglio: via Del Rampino (dal civico 30 al 32), via Lunga (dal civico 16 al 30 e dal 47 al 55), via Rose di Sotto (dal civico 36 al 40/A e dal 251 al 281), via Del Dosso (dal civico 3 al 5), via Sondrio, via Bergamo, via Lecco, via Chiesanuova, via Orzinuovi (dal civico 46/E al 76), via Vergnano (dal civico 2 al 12) e via Oddino Pietra (già via Varese).

Il centro di accoglienza

Durante le operazioni il centro di accoglienza comunale Rose di Via Presolana sarà a disposizione di chi non ha un'altra abitazione o un luogo in cui recarsi: le persone interessate dovranno comunicarlo entro le ore 12 di venerdì 12 gennaio all'Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) di Corsetto Sant'Agata, aperto dalle 9 alle 12.30, anche inviando una mail a urp@comune.brescia.it o telefonando ai numeri 030 2977302 o 800 401104 (numero verde). In alternativa è possibile comunicarlo anche alla centrale operativa della Polizia Locale, telefonando al numero 030 45001. Per chi non ha mezzi propri per raggiungere Via Presolana verrà messa a disposizione anche una navetta, da prenotare entro le 12 di venerdì ai medesimi recapiti di cui sopra.

Il Comune raccomanda, prima di allontanarsi dai casa, di chiudere i rubinetti del gas, lasciare le imposte chiuse e le tapparelle abbassate, di provvedere alla nastratura interna dei vetri dei serramenti, applicando pellicole adesive lungo le diagonali. La bomba – ritrovata il 13 dicembre scorso nella zona di Via Vergnano – è un ordigno d'aereo da 500 libbre (circa 226 chili) di fabbricazione americana: verrà fatta brillare in una cava di Ghedi.