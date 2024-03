Cerca di adescare un ragazzino: nei guai un 50enne del paese

È stato denunciato per adescamento di minorenne – rischia una pena fino 3 anni – il 50enne, di nazionalità rumena, che con una serie di scuse, tra cui un iPhone nuovo di zecca in regalo, sarebbe riuscito a conquistare la fiducia di un ragazzino di 16 anni. Il fratello maggiore della giovane vittima ha però segnalato la cosa ai carabinieri di Nuvolento, prontamente intervenuti.

I fatti si sarebbero reiterati per settimane, forse mesi. Il 50enne, fingendosi un amico sincero, sarebbe riuscito ad avvicinare il ragazzo, a ottenere il suo numero di telefono, a invitarlo fuori a bere qualcosa, a farsi fotografare insieme. Una serie di attenzioni che il 16enne per un po' ha digerito, fino al momento in cui avrebbe deciso di allontanarsi.

La segnalazione del fratello

A seguito di ciò, il presunto adescatore ha promesso al giovanissimo un iPhone nuovo: quanto basta, credeva, per convincere il 16enne a presentarsi a casa sua. Cosa sarebbe successo non si sa, qualsiasi ipotesi è mera presunzione: ma l'incontro alla fine è saltato, in quanto il fratello più grande – come detto – ha segnalato quanto stava succedendo ai militari. Indagini lampo, e accertamenti e conferme: il 50enne è ora indagato in stato di libertà.