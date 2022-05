Esce da casa e viene accoltellato all'addome: caccia all'uomo

In piena notte medici e infermieri sono stati chiamati a soccorrere un uomo di 34 anni, ferito all'addome, e a un braccio, da fendenti di coltello. È ancora tutto da chiarire cosa sia successo attorno all'una, tra sabato e domenica, in via Giuseppe Di Vittorio a Desenzano del Garda. Lo riporta il Giornale di Brescia.

Il ferito è un uomo di 34 anni, incensurato, di origine lituana. È sceso sotto casa dopo che qualcuno ha suonato al campanello. Una volta faccia a faccia, l'uomo che ha suonato gli ha chiesto dei soldi. Al suo rifiuto di consegnare il denaro, l'aggressore ha estratto un coltello e l'ha ferito all'addome e a un braccio, prima di fuggire.

A raccontare l'accaduto è la stessa vittima, soccorsa e portata in ospedale. La Polizia è alla caccia dell'aggressore. Poco prima, sempre in territorio di Desenzano del Garda, un terrificante incidente stradale è costato la vita a un 24enne. Ferita in maniera grave anche la giovane che viaggiava con lui.