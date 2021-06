Malore fatale mentre guida il trattore, morto un 69enne

Sul posto due ambulanze e un'automedica, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Dopo una lunga giornata da bollino rosso, alle ore 23 era ancora sul suo trattore quando ha accusato un malore, purtroppo fatale. È morto così Gino Somenza, 69enne di Pavone Del Mella, nella Bassa Bresciana.

Il malore si è verificato nella serata di ieri, venerdì 18 giugno. Alle ore 23, mentre si trovava in via Aldo Moro, Gino si è sentito male. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per il 69enne non c'era più nulla da fare, e ai sanitari non è rimasto che constatarne la morte.

La vittima non era sposata, né aveva figli. Come racconta PrimaBrescia, era un uomo molto conosciuto in paese, dove lavorava anche come volontario per l'associazione dei pensionati. Per anni ha consegnato i pasti a domicilio per gli anziani. Ha trovato la morte sul suo trattore, al termine di una torrida giornata di metà giugno.