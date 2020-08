Vinto dalla malattia, è morto Franco Stringhini, sindaco di Gambara

Dopo dieci anni di Consiglio comunale aveva deciso di camdidarsi a primo cittadino nonostante la malattia che da tempo lo affliggeva. A distanza di poco più di un anno dalla vittoria alle urne ha dovuto però gettare la spugna. È morto questa mattina presso l'ospedale di Manerbio il sindaco di Gambara, l'ingegnere Franco Stringhini.

Il primo cittadino aveva solo 54 anni. Laureatosi in ingegneria elettronica e informatica presso il Politecnico di Milano, era in Consiglio dal 2009, quando alla sua prima tornata elettorale ricoprì anche l'incarico di assessore. In minoranza dal 2014 al 2019, riuscì a vincere le elezioni con la lista Obiettivo Comune per Gambara.

A dare l'annuncio ufficiale della scomparsa di Stringhini è stato il suo vicesindaco, Simone Gibillini, che in mattinata ha disposto l'immediato annullamento di tutte le manifestazioni pubbliche - in particolare quelle per la festa della Madonna della Neve - ed ha chiesto alle associazioni di esporre il tricolore a mezz'asta in segno di lutto.