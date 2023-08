Si reca in bagno per una pausa e si sente male: morto un operaio

Aveva da poco iniziato il turno di lavoro quando si è recato in bagno per una pausa: i colleghi lo hanno trovato a terra, privo di conoscenza, senza vita. Un operaio di 61 anni, Antonio Testa, è deceduto a causa di un malore nella mattina di ieri, venerdì 25 agosto.

L'uomo, addetto al reparto confezionamento all'interno della Faerch Italy di Verolanuova - azienda che si occupa di packaging per alimenti freschi, ed è specializzata nel settore dei piatti pronti, della pasticceria, della gelateria, del dairy e del food-to-go - ha detto che si recava in bagno per una pausa. Non vedendolo tornare, i colleghi sono andati a controllare e lo hanno trovato a terra.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Nonostante i tentativi di rinimarlo sul posto, l'operaio non ha più ripreso conoscenza. Secondo alcune testimonianze, riferite dal quotidiano Bresciaoggi, l'uomo non stava bene da qualche giorno. L'azienda in segno di lutto, in accordo coi sindacati, ha deciso di fermare la produzione per esprimere vicinanza ai parenti del proprio dipendente.