Limite ai 70 km orari per il nuovo autovelox fisso: attenzione all'uscita dalla galleria

Ai precedenti cinque rilevatori se ne è aggiunto un sesto, proprio all'uscita dalla galleria. Stiamo parlando della strada che da Brescia porta alla Valle Camonica, lungo il Sebino. È notizia recente infatti l'installazione di un nuovo autovelox, posizionato all'uscita della galleria Montecognolo lungo la Strada Provinciale 510, tra Iseo e Provaglio.

L'autovelox è stato posizionato all'uscita della galleria per chi la percorre in direzione di Brescia. Il limite di velocità in quel punto è di 70 chilometri orari, e bisogna fare particolare attenzione perché il tratto che porta all'uscita della galleria è un lungo rettilineo. L'intenzione della Provincia di Brescia, ovviamente, non è quella di fare cassa, ma cercare di far rispettare i limiti e cercare di prevenire incidenti stradali. Proprio all'interno della galleria Montecognolo negli ultimi anni si sono verificati almeno tre incidenti gravi, uno nel 2020, uno a febbraio 2022 ed uno a giugno dello stesso anno.

Sei rilevatori. Tra la città e Pisogne, a questo punto, gli autovelox attivi sono ben sei. L'elenco è presto fatto: Roncadelle, Castegnato e Rodengo Saiano, poi le gallerie di Montecognolo, Trentapassi e Pisogne.