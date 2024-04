Festa della Liberazione tra memoria e polemiche. Mattarella: "Senza futuro non c'è memoria"

25 Aprile, giornata di celebrazioni ma anche polemiche e DI manifestazioni in tutta Italia. La festa della Liberazione resta un momento condiviso a fatica dalle varie forze politiche e le differenti visioni, più o meno sfumate, si riverberano nelle varie iniziative in programma. Da Nord a Sud, forze dell'ordine mobilitate nel timore di tensioni in piazza nel corso delle diverse manifestazioni.

Meloni: "Lavoriamo per Italia unita per la libertà"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato a Roma alla cerimonia all'Altare della Patria con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e i presidenti del Senato, Ignazio la Russa, e della Camera, Lorenzo Fontana. Ha affidato a Instagram una riflessione sul valore del 25 aprile: "Nel giorno in cui l'Italia celebra la Liberazione, che con la fine del fascismo pose le basi per il ritorno della democrazia, ribadiamo la nostra avversione a tutti i regimi totalitari e autoritari. Quelli di ieri, che hanno oppresso i popoli in Europa e nel mondo, e quelli di oggi, che siamo determinati a contrastare con impegno e coraggio. Continueremo a lavorare per difendere la democrazia e per un’Italia finalmente capace di unirsi sul valore della libertà. Viva la libertà!"

Mattarella: "Propaganda fascista negava l'innegabile"

Il Capo dello Stato ha poi visitato un luogo simbolo delle stragi nazifasciste: Civitella Valdichiana, nell'Aretino, dove il 29 giugno 1944 vennero uccise 244 persone. "I nazifascisti - ha ricordato Matteralla in un passaggio del su discorso - cercavano di fare terra bruciata attorno ai partigiani per proteggere la ritirata tedesca, di instaurare un regime di terrore nei confronti dei civili perché non si unissero ai partigiani, di operare vendette nei confronti di un popolo, considerato inferiore da alleato e, dopo l'armistizio, traditore. Si trattò di gravissimi crimini di guerra, contrari a qualunque regola internazionale e all’onore militare e, ancor di più, ai principi di umanità. Nessuna ragione, militare o di qualunque altro genere, può infatti essere invocata per giustificare l'uccisione di ostaggi e di prigionieri inermi".

E ancora: "All’infamia della strage di Marzabotto, la più grande compiuta in Italia, seguì un corollario altrettanto indegno: la propaganda fascista, sui giornali sottoposti a controlli e censure, negava l’innegabile, provando a smentire l’accaduto, cercando di definire false le notizie dell’eccidio e irridendo i testimoni. Occorre – oggi e in futuro - far memoria di quelle stragi e di quelle vittime e sono preziose le iniziative nazionali e regionali che la sorreggono. Senza memoria, non c’è futuro". "Senza memoria, non c'è futuro", il monito di Mattarella che ha definito il 25 aprile "per l’Italia una ricorrenza fondante: la festa della pace, della libertà ritrovata, e del ritorno nel novero delle nazioni democratiche".

Salvini sceglie il 25 aprile per presentare il suo libro

Ha fatto discutere la scelta del leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini di scegliere la data di oggi per una delle presentazioni del suo libro, a Milano. Prima ha però partecipato alla celebrazione della Liberazione in largo Caduti milanesi per la Patria a Milano. "Ma che prima volta - ha detto - Ho sempre onorato il 25 aprile senza doverlo sbandierare e senza politicizzarlo. Non l'ho detto fino all'ultimo per evitare che ci fossero quelli che invece di celebrare il passato perché non ritorni, vanno in giro a creare problemi". Quanto alle polemiche ha tagliato corto: "Il mio libro esce in libreria il 30 aprile e nei prossimi giorni sto con mia figlia e perché per me è una giornata di memoria ma anche di lavoro, così come lavorerò il 1 maggio e spero che nessun sindacalista si offenda... Uno che fa il ministro, lo fa 365 giorni l'anno".

A Milano è anche Antonio Scurati. Il "no" della Rai alla sua partecipazione al programma di Serena Bortone dove avrebbe dovuto leggere un testo proprio sul 25 Aprile è diventato uno dei temi dello scontro politico fra maggioranza e opposizione. A Milano gran parte della sinistra, dalla segretaria Pd Elly Schlein al segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. Parteciperanno anche il leader di Azione Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova di Più Europa: saranno con la Brigata ebraica.

A Roma tensioni tra manifestanti pro Israele e pro Palestina

Il timore di disordini per le manifestazioni in programma in questo 25 aprile c'è. Le piazze sono ancor più divise quest'anno dal conflitto in Medio Oriente e la paura è quella di scontri.

A Roma tensioni si sono registrate tra i manifestanti della Brigata ebraica e Pro Palestina nella zona di Porta San Paolo. Tra i fischi e gli insulti è stato lanciato anche qualche petardo. A ogni "Free Palestine" dei movimenti pro Palestina sono seguiti insulti e gestacci dalle file della Brigata ebraica. Sono volati anche barattoli contro i movimenti pro Palestina e sassi contro i cronisti. Diversi cordoni di polizia hanno tenuto separati i manifestanti.

A Milano piazza Duomo blindata

Alta l'attenzione anche a Milano dove la manifestazione nazionale è come sempre aperta da deportati e brigate antifasciste, inclusa quella ebraica che negli ultimi anni è quasi sempre stata oggetto di contestazioni e che, alla luce della situazione a Gaza, quest'anno si preannunciano più massicce. Dietro ai partigiani lo striscione "Cessate il fuoco dovunque", che ha creato non poche polemiche, poi i sindacati, le forze politiche. L'associazione palestinesi d'Italia promette di portare in piazza circa cinquemila persone. I giovani palestinesi, invece, si ritroveranno in piazza Duomo con l'intenzione, insieme ad alcuni centri sociali e realtà antagoniste, di riempire di bandiere della Palestina e "kufiyyeh e tutti i simboli palestinesi possibili" lo spazio in cui si conclude il corteo con i comizi finali. Potrebbe salire sul palco anche lo scrittore Antonio Scurati. A garantire la sicurezza il piano messo a punto dalla Questura. Un dispositivo che tiene conto anche della presentazione, all'Istituto dei Ciechi a poche centinaia di metri di distanza dal corteo, del libro del segretario della Lega e del vicepremier Matteo Salvini.

