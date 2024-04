Riposare sui libri: inaugurate due panchine letterarie

Nel 2016 l'ingresso della Biblioteca comunale nel Sistema Bibliotecario Brescia Est, e da allora una crescita ininterrotta di lettori e libri. Il Comune di Remedello ha festeggiato alla grande la passione dei propri cittadini per i libri e la lettura, posizionando due bellissime panchine letterarie, una a tema «Alice nel paese delle meraviglie» e una per il «Piccolo principe».

A spiegare le motivazioni che hanno spinto l'amministrazione a lavorare per realizzare il progetto sono stati in prima persona il Sindaco, Simone Ferrari, e il Vicesindaco, Elisa Galuppini: «La nostra biblioteca negli ultimi anni è cresciuta tantissimo tanto da raddoppiare dal 2019 al 2023 il numero degli utenti e il numero del patrimonio librario. Questo successo è stato raggiunto grazie a tutti i lettori, grandi e piccoli, che hanno usufruito dei servizi messi a disposizione ed hanno apprezzato l’impegno messo in campo. È proprio grazie a tutti Voi che Remedello ha ottenuto l’ambito titolo di “città che legge” per ben 2 anni».

Le panchine sono state realizzate grazie al contributo di tre aziende del territorio, Fiolini srl, Moglia srl e Pergeo srl. Una è stata posizionata a Remedello Sotto, l'altra a Remedello Sopra. La cerimonia di inaugurazione, una vera e propria festa, si è tenuta martedì, alla presenza di tanti bambini e bambine.