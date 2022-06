Spaventoso frontale tra auto in galleria: 2 feriti e coda di oltre 5 chilometri

Auto ferme in colonna per oltre 30 minuti, lunedì mattina, lungo la Provinciale 510 bis che collega il Lago di Iseo alla città. A causare non pochi disagi al traffico, già inteso data l’ora di punta, è stato un incidente avvenuto, verso le 7, all’interno della galleria Montecognolo di Iseo. Stando alle prime informazioni diramate dalla polizia stradale - impegnata nei rilievi e nella gestione della viabilità - una Hyundai e una Dacia Duster si sono scontrate frontalmente all’interno del tunnel. Ancora da chiarire le cause all’origine dello schianto e quale delle due auto abbia invaso l’opposta corsia di marcia.

Un impatto piuttosto violento - le due auto sono andate praticamente distrutte - ma, per fortuna, senza gravi conseguenze per i due uomini al volante: un 35enne e un 50enne. Entrambi avrebbero riportato numerosi traumi, ma le loro condizioni non sarebbero critiche. Dopo le prime cure prestate dai volontari della croce rossa di Palazzolo e di Franciacorta soccorso sono entrambi stati ricoverati - in codice giallo - nei nosocomi di Iseo e Chiari. Sul posto, oltre a tre ambulanze, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del manto stradale.

La galleria è stata parzialmente chiusa al traffico e si sono inevitabilmente formate code di oltre 5 chilometri in direzione di Brescia, tra Sale Marasino e Provaglio d’Iseo. Nessun disagio, invece, per coloro che viaggiavano nel senso opposto di marcia, verso la Valle Camonica.