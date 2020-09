Maxi tamponamento in galleria: 4 feriti, traffico nel caos sulla Provinciale

Maxi tamponamento e traffico nel caos: è successo mercoledì pomeriggio, verso le 13.20, lungo la Provinciale 510. Lo schianto ha interessato tre auto all'interno della galleria Montecognolo, tra Iseo e Provaglio d’Iseo.

Per soccorrere i quattro feriti - un 46enne, un 52enne, una 37enne e un 36enne - sono intervenute due ambulanze della Croce rossa di Iseo e dei volontari di Sarnico, assieme a una squadra dei Vigili del Fuoco di Brescia, agli agenti della Stradale di Darfo e quelli della Locale d'Iseo. Delle persone soccorse solamente una ha riportato lesioni serie: è stata portata con l'autolettiga all'ospedale d'Iseo per il ricovero in codice giallo.

Pesantissime le ripercussioni sul traffico, rimasto a lungo bloccato in orario di punta per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi.