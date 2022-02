Auto si schianta contro un camion: galleria chiusa, Provinciale nel caos

Due feriti, per fortuna non in gravi condizioni, e traffico nel caos per ore. È il bilancio dello spaventoso schianto frontale avvenuto, poco prima delle 15 di giovedì, all’interno della galleria Montecognolo di Iseo, lungo la provinciale 510.

A scontrarsi sono state una Skoda, a bordo della quale viaggiava una coppia di 80enni, e un tir. Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale di Iseo che si è occupata dei rilievi, l’auto avrebbe improvvisamente sbandato, finendo per invadere l’opposta corsia proprio mentre sopraggiungeva un tir.

Ad evitare conseguenze drammatiche sarebbe stata la pronta reazione del camionista: ha sterzato verso destra, finendo contro il muro del tunnel, per evitare di colpire in pieno la macchina. Una manovra che ha ridotto la forza dell’impatto: solo la parte anteriore sinistra della Skoda ha urtato il mezzo pesante. Dopo lo schianto, l’utilitaria avrebbe fatto un testacoda finendo la corsa in mezzo alla carreggiata.

La coppia a bordo dell’auto - marito e moglie classe 1940, residenti a Parma - è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e poi affidata ai sanitari del 118. Per loro tanto, tantissimo spavento ma - pare - ferite non gravi: sono stati trasportati alla Poliambulanza di Brescia per le cure del caso e saranno dimessi nelle prossime ore. Con loro anche un cane, che è stato temporaneamente affidato a un canile della zona.

Pesanti le ripercussioni per gli automobilisti di passaggio: per consentire i soccorsi e i rilievi, la galleria è stata chiusa fino alle 17.30 e il traffico deviato sulla vecchia strada provinciale dove si sono formate lunghe code.