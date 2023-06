Voluntas Montichiari, Alessandro Righetti sarà il nuovo direttore sportivo

Dopo la retrocessione in prima categoria, la Voluntas Montichiari del presidente Italo Giacomini ha iniziato a porre le basi per riconquistare sul campo la categoria. Come prima mossa, la società monteclarense ha individuato in Alessandro Righetti la figura ideale per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. All'ex ds del Carpenedolo sarà affidato il compito di costruire e gestire la prima squadra. Il direttore Alessandro Bresciani tornerà quindi ad occuparsi di ogni aspetto del settore giovanile, fiore all'occhiello della Voluntas Montichiari.