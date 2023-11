Vobarno, cambio in panchina: Ligarotti subentra a Lodrini

Dopo nove giornate di campionato si sono separate le strade di Giuseppe Lodrini e del Vobarno. All’ormai ex tecnico valsabbino è stata fatale la sconfitta esterna contro lo Sporting Brescia e una posizione in classifica che la società biancoblù sì a tre punti dalla zona play off, ma comunque al di sotto delle aspettative. A nulla è servito l’ottimo percorso in Coppa Italia che vede il Vobarno ancora in corsa nei quarti di finale.

La società ha deciso di cambiare rotta individuando in Giordan Ligarotti la figura ideale per il prosieguo della stagione. Già allenatore della Nuova Valsabbia, Ligarotti farà il suo esordio sulla panchina biancoblù domenica 12 novembre in casa contro l’Asola. Il nuovo tecnico valsabbino sarà infine affiancato dai suoi collaboratori Massimo Rubali e Giordano Caini.