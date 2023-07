Ci sono anche le bresciane Valentina Cernoia e Cristiana Girelli nella lista delle calciatrici convocate per il mondiale di calcio femminile. Le due calciatrici della Juventus, originarie di Quinzano d’Oglio e Nuvolera, sono state scelte dall’allenatrice Milena Bertolini per partecipare alla rassegna iridata che dal 20 luglio prenderĂ il via in Nuova Zelanda e Australia.Â