Trento vs Feralpisalò: il pre gara

Viglia di campionato per i Leoni del Garda che si preparano ad affrontare la 34ª giornata del Campionato Serie C. I verdeblù saranno di scena sabato 25 marzo, alle ore 14:30 contro il Trento allo stadio “Briamasco”. Reduce dalla vittoria casalinga per 3 a 1 sul Mantova, la Feralpisalò è prima in classifica con un vantaggio di 4 punti sulla prima inseguitrice Pro Sesto. Situazione ben diversa per i trentini, reduci dalla sconfitta di misura in casa della Virtus Verona e attualmente al 14º posto della classifica con 41 punti e soltanto a più 3 sulla zona play off. Tre le fila dei gardesani, unici indisponibili Voltan, Hergheligiu e Zennaro.

Queste le parole rilasciate dal tecnico Stefano Vecchi al termine dell’allenamento di rifinitura:

“Domani ci aspetta una partita difficile contro la squadra che ha fatto più punti nel girone di ritorno. Noi dobbiamo pensare al nostro percorso, una partita alla volta. C’è sicuramente entusiasmo ma dobbiamo essere bravi a mantenere la concentrazione fino all’ultima partita. Siamo un grande gruppo e una grande società. Tutti stanno lavorando bene e siamo uniti con un unico obiettivo finale. Dobbiamo mantenere questa linea fino alla fine”.

L’elenco dei calciatori convocati per la trasferta di Trento:

PORTIERI

1 Pizzignacco, 22 Volpe, 33 Venturelli;

DIFENSORI

2 Bergonzi, 3 Tonetto, 6 Bacchetti, 13 Legati, 14 Panico, 15 Di Gennaro, 19 Pilati, 31 Salines;

CENTROCAMPISTI

4 Musatti, 7 Palazzi, 8 Balestrero, 16 Icardi, 21 Carraro, 30 Pietrelli;

ATTACCANTI

9 Buti?, 10 Di Molfetta, 11 Pittarello, 17 Guerra, 20 Sau, 26 Siligardi.

Fonte immagine: Feralpisalò.