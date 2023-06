Sporting Brescia, Raffaele Zucchi sarà il nuovo allenatore

Dopo la vittoria del campionato di Prima Categoria, lo Sporting Brescia si appresta ad affrontare il prossimo campionato di Promozione con una nuova guida tecnica. A seguito dell’interruzione del rapporto con l’ormai ex tecnico Lorenzo Scabelli, la società cittadina ha scelto di affidare la prima squadra a Raffaele Zucchi che nella stagione appena conclusa ha allenato il Ciliverghe in Eccellenza subentrando a novembre al posto dell’esonerato Roberto Crotti. Per quanto riguardo lo staff che collaborerà con Zucchi, invece, bisognerà attendere i prossimi giorni.

Di seguito il comunicato del club:

“Sporting Brescia è lieta di comunicare di aver raggiunto l'accordo con Raffaele Zucchi, proveniente dal Ciliverghe Calcio, che guiderà i bianconeri nel prossimo campionato di Promozione”.