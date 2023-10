Serie D: Pro Palazzolo all’esame Piacenza. Breno e Castegnato per la salvezza

Le quattro squadre bresciane impegnate nel massimo campionato dilettantistico sono pronte a tornare in campo. Nel girone B, la Pro Palazzolo è attesa dal Piacenza con l’obiettivo di riscattare la sconfitta subita lo scorso turno contro il Brusaporto, prossima avversaria del Desenzano a caccia di punti preziosi per restare in zona play off.

Nel girone C, invece, Atletico Castegnato e Breno tornano ad abbracciare il pubblico di casa dopo le importanti vittorie conquistate una settimana fa. I franciacortini ospiteranno il Bassano Virtus, mentre i camuni giocheranno contro il Portogruaro.

Di seguito il programma completo della giornata:

GIRONE B

Piacenza - PRO PALAZZOLO (Arbitro: Antonio Spera di Barletta; Assistente 1: Francesco Pirola di Abbiategrasso; Assistente 2: Marco Barlocco di Legnano)

Brusaporto - DESENZANO (Arbitro: Matteo Cavacini di Lanciano; Assistente 1: Edoardo Monelli di Busto Arsizio; Assistente 2: Andrea Colitti di Cinisello Balsamo)

Caldiero Terme - Crema

Castellanzese - Arconatese

Clivense - Legnano

Ponte San Pietro - Club Milano

Real Calepina - Tritium

Varesina - Caravaggio

Villa Valle - Folgore Caratese

Virtus Ciseranobergamo - Casatese