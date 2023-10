Serie D: il programma e le designazioni di domenica 8 ottobre

Le squadre bresciane impegnate nel massimo campionato dilettantistico sono pronte a tornare in campo. Nel girone B i fari sono tutti puntati sul big match che vede il Desenzano opposto al Piacenza. La Pro Palazzolo, invece, sfiderà la formazione bergamasca del Ponte San Pietro per restare ancorata alla zona play off.

Nel girone C Atletico Castegnato e Breno hanno bisogno di punti preziosi in ottica salvezza. Entrambe le squadre giocheranno in trasferta, i camuni contro il Mestre, mentre i franciacortini sul campo del Cjarlins Muzane.

Di seguito il programma completo della giornata:

GIRONE B

DESENZANO - Piacenza

(Arbitro: Matteo Dini di Città di Castello; Assistente 1: Marco Alfieri di Prato; Assistente 2: Matteo Bertelli di Firenze)

PRO PALAZZOLO - Ponte San Pietro

(Arbitro: Tommaso Scuderi di Verona; Assistente 1: Giacomo Sanna di Cagliari; Assistente 2: Flavio Pisu di Oristano)

Arconatese - Brusaporto

Caravaggio - Castellanzese

Club Milano - Caldiero Terme

Crema - Legnano

Folgore Caratese - Real Calepina

Tritium - Varesina

Virtus Ciseranobergamo - Clivense