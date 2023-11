Serie D: la Pro Palazzolo insegue la vetta, Breno per la salvezza

Le quattro squadre bresciane impegnate nel massimo campionato dilettantistico sono pronte a tornare in campo nel turno infrasettimanale. Nel girone B, la Pro Palazzolo ospita la Varesina per continuare a segnare i piani alti della classifica dopo aver espugnato il campo del Piacenza, Il Desenzano, invece, torna allo stadio “Tre Stelle” con l’obiettivo di reagire immediatamente alla sconfitta subita contro il Brusaporto.

Nel girone C, invece, Atletico Castegnato e Breno saranno impegnate in trasferta. I franciacortini sul campo del Mestre secondo in classifica, mentre il Breno attende il Campodarsego, attualmente a metà classifica e reduce dalla sconfitta di misura contro il Chions.

Di seguito il programma completo della giornata:

GIRONE B

DESENZANO - Real Calepina

(Arbitro: Alessandro Niccolai di Pistoia; Assistente 1: Letizia Quartararo di Firenze; Assistente 2: Antonio Orsini di Pontedera)

PALAZZOLO - Varesina

(Arbitro: Giovanni Moro di Novi Ligure; Assistente 1: Nicolo' Pasquini di Genova; Assistente 2: Michele Troina di Genova)

Arconatese - Villa Valle

Caldiero Terme - Ponte San Pietro

Club Milano - Castellanzese

Caravaggio - Virtus Ciseranobergamo

Crema - Brusaporto

Folgore Caratese - Clivense

Legnano - Piacenza

Tritium - Casatese