Serie D: vincono Desenzano e Pro Palazzolo

Il turno infrasettimanale sorride al Desenzano e alla Pro Palazzolo, le due squadre bresciane impegnate nel girone B di Serie D. Dopo tre turni senza vittorie (due sconfitte e un pareggio), i gardesano tornano alla vittoria superando in trasferta il Legnano grazie al gol di Bianchetti messo a segno in avvio di ripresa. Bottino pieno anche per la Pro Palazzolo che ha espugnato lo stadio “Voltini” di Crema con il punteggio di 3-1. Avanti di due gol dopo soli sei minuti con Gualandris e Cominetti, i padroni di casa hanno riaperto la partita al 25’ prima del definitivo terzo gol firmato da D’Iglio.

Entrambe le formazioni salgono a quota 10 punti a ridosso della zona play off. Nel prossimo turno, in programma domenica 8 ottobre, il Desenzano ospiterà il Piacenza nel big match di giornata, mentre la Pro Palazzolo sfiderà tra le mura amiche il Ponte San Pietro.