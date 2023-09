Serie D: il programma e le designazioni di domenica 24 settembre

Domenica 24 settembre torna in campo la Serie D. Quarta giornata per il girone B che vede impegnate Desenzano e Pro Palazzolo. I gardesani saranno impegnati in trasferta sul campo del Club Milano con l’obiettivo di riscattare la sconfitta subita nel turno infrasettimanale contro il Crema. Trasferta anche per i franciacortini che, in casa della Clivense, proveranno a dare continuità alla vittoria conquistata mercoledì proprio contro il Club Milano.

Terza giornata, invece, per il girone C dove sono inserite Atletico Castegnato e Breno che giocheranno entrambe in trasferta: i franciacortini contro l'Union Clodiense, mentre i camuni contro il Cjarlins.

Di seguito il programma completo della seconda giornata:

GIRONE B

Club Milano - DESENZANO

(Arbitro: Jusufoski di Mestre; Assistente 1: Mateo Sadikaj di Mestre; Assistente 2: Fabrizio Cozza di Paola)

Clivense - PRO PALAZZOLO

(Arbitro: Kovacevic di Arco Riva; Assistente 1: Yoan Battan di Trento; Assistente 2: Gianpaolo Giannone di Arco Riva)

Brusaporto - Virtus Ciseranobergamo

Caldiero Terme - Tritium

Castellanzese - Villa Valle

Crema - Arconatese

Legnano - Caravaggio

Piacenza - Casatese

Ponte San Pietro - Folgore Caratese

Varesina - Real Calepina