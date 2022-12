Serie D: Breno beffato nel recupero dal Seregno

Sconfitta immeritata per il Breno che contro il Seregno domina la partita, ma sciupa troppe occasioni da gol e nel recupero viene beffato dal Seregno. Il Breno inizia con il piglio giusto, ma si capisce ben presto che ci sarà da lottare quando al 10’ minuto il Seregno apre le marcature con Silenzi su assist di Santonocito. La formazione granata non accusa il colpo e padroneggia la partita, ma il Seregno si arrocca in difesa cercando di uscire solo in contropiede. A due minuti dal termine del primo tempo, però, il Breno ristabilisce la parità: cross di Tomaselli e autogol di Konate. Nella ripresa è ancora il Breno a dettare i tempi della partita e dopo tre minuti sfiora il vantaggio con Costanzo. Al 51’ Eberini riceve il secondo cartellino giallo lasciando in inferiorità numerica il Seregno. I camuni provano a sfruttare la superiorità numerica prima con ma Tomaselli in sforbiciata e poi con Pelamatti, ma entrambi non trovano lo specchio della porta. Il Breno insiste e ci prova ancora a cinque dal termine con Confalonieri, ma la sua rovesciata è alta sopra la traversa. Nei minuti finali la partita si accende con altre due espulsioni: Tagliani per il Breno e Sampietro per il Seregno. Quando la partita sembra avviarsi al termine arriva però la doccia gelata per il Breno che subisce il gol del Seregno da calcio piazzato con Santonocito.

Una sconfitta immeritata per i granata che restano ultimi in classifica. Mercoledì 21 dicembre il Breno giocherà in trasferta contro la Casatese per cercare di chiudere il 2022 con un sorriso.

IL TABELLINO

BRENO - SEREGNO 1-2

BRENO (4-4-2): Ansaldi; Boafo (89’ Cristini), Brancato (70’ Carminati), Tagliani, Nolaschi; Costanzo (62’ Turano), Boldini, Mondini, Tomaselli (66’ Righetti); Pelamatti (75’ Bresciani), Confalonieri. A disposizione: Lollio, Wojdyla, Mondini, Meni, Cristini. Allenatore: Soave.

SEREGNO (3-5-2): De Bono, Magli, Rusconi, Iurato (62’ Moracchioli, 84’ Cattaneo), Santonocito, Konatè, Silenzi (62’ Ortolini), Eberini, Bosco, Panatti, Henin (75’ Pozzoli). A disposizione: Sala, Sordillo, Basilico, Zangrillo,, Flores. Allenatore: Sala.

ARBITRO: Tassano di Chiavari.

ASSISTENTI: Canale di Palermo; Lugaro di Palermo.

RETI: 43’ aut. Konate - 10’ Silenzi, 94’ Santonocito.

AMMONITI: Sampietro - Panatti, Iurato.

ESPULSI: Tagliani - Eberini, Sampietro.

NOTE: Recupero: 1’ e 6’.

Fonte immagine: US Breno.