Lumezzane-Legnago, le dichiarazioni del post partita di mister Franzini e Moscati

Al termine dell’incontro tra Lumezzane e Legnago terminato 0-0, in conferenza stampa hanno parlato il mister Arnaldo Franzini e il centrocampista Marco Moscati. Queste le loro parole:

ARNALDO FRANZINI

“Tanto rammarico. Sapevamo che sarebbe stata una partita sporca, avremmo dovuto sfruttare meglio le poche occasioni avute. Oggi ci volevano assolutamente i tre punti. Il primo tempo non è stato brillante, nella ripresa siamo entrati meglio in campo ma ci è mancato il guizzo. In fase difensiva stiamo avendo grande attenzione e questo è un lato molto positivo, in avanti oggi gli spazi erano veramente pochi e il nostro atteggiamento ha sicuramente agevolato la loro strategia. Sono partite che vanno sbloccate con una fiammata che purtroppo non abbiamo avuto”.

MARCO MOSCATI

“Il pareggio di oggi ci dà continuità, ma sicuramente avevamo i mezzi per vincere. Abbiamo avuto opportunità importanti nel finale, è veramente un peccato uscire con lo 0-0 da questa partita. Veniamo sicuramente da un periodo non facile che può capitare nell’ambito di una stagione, ora però stiamo ripartendo. Ci stanno mancando i gol di noi centrocampisti che sono molto importanti in occasioni come queste in cui non si sblocca il risultato. Facendo un bilancio dei miei primi mesi qua a Lumezzane mi sta mancando la rete, devo essere più decisivo in fase realizzativa”.